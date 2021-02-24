ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр: Литва надеется на поддержку ЕС в блокировании электроэнергии с БелАЭС

24.02.2021 20:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В связи с выраженными Литвой надеждами на поддержку Еврокомиссии (ЕК) в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), ответственная за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что у Литвы есть всесторонняя поддержка ЕК, сообщило Министерство энергетики.



  "Требуется новая трёхсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после удаленной встречи с К. Симсон, сообщает delfi.lt.

Он представил члену ЕК информацию о том, что белорусской электроэнергией, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП с Беларусью, торгуют на Рижской бирже – таким образом, Литва потребляет белорусскую электроэнергию и платит за нее.

"Это создает угрозу для проекта синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран и препятствует достижению целей "зеленой" энергетики Евросоюза", – отметил Д. Крейвис. 

Министр призвал ЕК предпринять срочные и эффективные меры для реализации выводов Совета руководителей ЕС по угрозам БелАЭС для ЕС.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с выраженными Литвой надеждами на поддержку Еврокомиссии (ЕК) в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС),...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав намерен упростить процедуру госрегистрации лекарств и расширить перечень безрецептурных препаратов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by