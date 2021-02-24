Новое месторождение нефти открыли в Беларуси









Флакон с образцом нефти из нового месторождения





рассказал Sputnik заместитель генерального директора по геологии компании "Белоруснефть" Петр Повжик. Первое в этом году месторождение нефти открыли в Беларуси, об этомSputnik заместитель генерального директора по геологии компании "Белоруснефть" Петр Повжик.





Восточно-Избыньское месторождение стало четвертым в Хойникском районе Гомельской области. Нефть геологи обнаружили здесь на глубине 4200 метров в середине февраля этого года.





"Это первый случай в моей карьере, когда в одном районе находятся сразу четыре месторождения нефти. В прошлом году мы открыли здесь три", - сказал Повжик.

Сейчас бурильщики разрабатывают первую скважину месторождения. Она находится на глубине 4200 метров, приток нефти в сутки пока составляет 20 кубометров. Предварительные запасы специалисты оценивают в полмиллиона тонн.



Работа продолжается





Замгендиректора отметил, что открытые залежи "черного золота" обнаружили в зоне, которая была закрыта от нефтеразработок после аварии на ЧАЭС.





"И сегодня с новыми геологическими идеями мы возвращаемся в эту зону. По предварительным оценкам, в этих местах может находиться около 20 млн тонн нефти", - сказал специалист.





По его словам, в ближайшие годы "Белоруснефть" начнет работу в южной структурной зоне Припятского прогиба - это Лельчицкий, Ельский, Наровлянский, Хойникский районы.





"За последнюю пятилетку на правом берегу Припяти выполнили 5,5 тысячи квадратных метров сейсмических работ – это больше, чем за последние 25 лет. При этом объем проходки поисковых скважин составил 40 тысяч метров", - отметил он.

Сколько нефти в стране?

По словам Повжика, доказанные запасы нефти в Беларуси - 44 млн тонн. Собственного "черного золота", по оценкам экспертов, хватит на 30 лет.





"Последние пять лет динамика запасов не меняется за счет того, что мы стопроцентно компенсируем объем годовой добычи нефти приростом извлекаемых запасов", - пояснил Повжик.







Планы "Белоруснефти"





С учетом открытия нового месторождения, плановая добыча нефти в 2021 году в Беларуси должна составить 1 млн 730 тысяч тонн – это на 20 тонн больше, чем по итогам 2020-го.





Также чтобы изучить ресурсный потенциал центральной зоны Припятского прогиба, где сегодня сосредоточена промышленная добыча углеводородов, в 2021-2022 годах специалисты "Белоруснефти" планируют пробурить здесь 13 поисково-разведочных скважин. В 2023 году начнут бурить первые поисковые скважины в южной зоне, а именно в Лельчицком районе.





Сейчас "Белоруснефть" ведет добычу нефти на 61 месторождении в Беларуси. С начала разработки, то есть за последние 55 лет, добыто более 138 миллионов тонн нефти, пробурено 7 миллионов метров пород.







