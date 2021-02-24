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«100 идей»: в Минске прошел финал конкурса инновационных проектов

24.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мобильный хирург и робот-пожарный. На конкурсе «100 идей для Беларуси» свои проекты представили молодые изобретатели и ученые. Они стали лучшими в регионах и приехали в Минск на финал, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Теперь зарядное устройство для гаджета будет всегда под ногой! Power bank молодые изобретатели прикрепили к кроссовку. Во время ходьбы он пополняет запас энергии. Смартфон пригодится и хирургам в операционной. Гомельские врачи привезли на конкурс новое мобильное приложение. Оно помогает во время операции.

«Вот этот QR- код, который на столе, его можно проецировать на пациента в определенную зону. Реальный объект мы совмещаем с виртуальным. На виртуальном объекте можно заранее запрограммировать ход сосудов, опухолевую ткань, какие-то анатомические образования», – рассказал врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы Евгений Ковалев.

Студенты из Витебска создали робота АРСИ. Устройство может работать на пожарах, в условиях радиации и экстремальных температур. Управляется с помощью мобильного приложения.

«Это может быть, как большая модель, так и маленькая. Если в МЧС, разбирать завалы, то надо хороший манипулятор. Если агрокомплекс, то вместо манипулятора потребуется ковш. Функционал очень большой у нее», – отметил студент Белорусской государственной академии связи Евгений Харитонов.

В финале – лучшие проекты из 1200 заявленных. На изобретение некоторых уходят годы, а на защиту перед членами жюри – всего три минуты.

«Возможно, что проект не будет доработан до конца. И здесь важно оказать помощь и поддержку в развитии этого проекта. Главное, чтобы сам человек горел этим проектом, верил в него и знал, что он может его развить», – рассказал член жюри Алексей Зайцев.

Чтобы изобретение начали массово производить, нужна поддержка. К некоторым участникам уже присмотрелись в правительстве.

«Ключевую задачу сейчас мы реализуем в сфере атомной энергетики, в сфере электротранспорта, в сфере биотехнологий, в сфере фармацевтики. Это очень важные разработки. За ними будущее», – рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Десять победителей получили денежные призы. Потратить их можно только на реализацию своего проекта.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В финале – лучшие проекты из 1200 заявленных. На изобретение некоторых уходят годы.
 
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