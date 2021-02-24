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«100 идей»: в Минске прошел финал конкурса инновационных проектов
24.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мобильный хирург и робот-пожарный. На конкурсе «100 идей для Беларуси» свои проекты представили молодые изобретатели и ученые. Они стали лучшими в регионах и приехали в Минск на финал, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Теперь зарядное устройство для гаджета будет всегда под ногой! Power bank молодые изобретатели прикрепили к кроссовку. Во время ходьбы он пополняет запас энергии. Смартфон пригодится и хирургам в операционной. Гомельские врачи привезли на конкурс новое мобильное приложение. Оно помогает во время операции.
Студенты из Витебска создали робота АРСИ. Устройство может работать на пожарах, в условиях радиации и экстремальных температур. Управляется с помощью мобильного приложения.
В финале – лучшие проекты из 1200 заявленных. На изобретение некоторых уходят годы, а на защиту перед членами жюри – всего три минуты.
Чтобы изобретение начали массово производить, нужна поддержка. К некоторым участникам уже присмотрелись в правительстве.
Десять победителей получили денежные призы. Потратить их можно только на реализацию своего проекта.
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В финале – лучшие проекты из 1200 заявленных. На изобретение некоторых уходят годы.
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