Источник материала: Хартия'97

Пользователи соцсетей расшифровали тайное послание на парашюте марсохода Perseverance 2 24.02.2021, 20:14

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фото: NASA

На парашют марсохода нанесли девиз.

На парашюте, который помог марсоходу Perseverance совершить посадку на Красную планету, было зашифровано тайное послание. Пользователям соцсетей понадобилось всего несколько часов, чтобы расшифровать его, сообщает zn.ua со ссылкой на The Verge.

О том, что на парашюте содержится послание, зашифрованное с помощью двоичного кода, заявили представители NASA. Теперь же пользователи выяснили, что это фраза Dare Mighty Things («Совершайте дерзкие поступки»). Это цитата из одной из речей 32-го президента США Теодора Рузвельта, а также девиз Лаборатории реактивного движения NASA.

Послание на парашюте – дело рук системного инженера агентства Яна Кларка. Как признался Аллен Чен, глава миссии марсохода, вероятно, что существуют и другие скрытые послания

Perseverance совершил удачную посадку на Марс 18 февраля. Он уже успел передать на Землю первые фото и видео с Красной планеты, а также записать звуки на ней.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY — Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021

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