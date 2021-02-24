Источник материала: Хартия'97

Укол «Спутником» 1 24.02.2021, 20:01

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фото:TACC

Как вакцина из России привела к кризису власти в Аргентине.

Название российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» все чаще фигурирует в аргентинских новостях — например, препарат оказался в центре скандала с «VIP-вакцинациями», когда прививку получали приближенные к властям страны. Из-за этого в отставку ушел министр здравоохранения Аргентины. Что происходило с вакциной в стране — в материале RTVI .

Первые дозы «Спутника V» отправили в Буэнос-Айрес еще под католическое Рождество 2020 года. Поначалу в страну привезли всего 300 тысяч доз, а один процент от этого объема Минздрав, как выяснилось позже, сразу же отложил для личных нужд — если прививка вдруг понадобится, скажем, племяннику министра.

Впрочем, куда больший интерес вызывает то, что поставки вакцины проводили чуть ли не как секретную операцию. Как выяснила старейшая газета Аргентины La Nacion, некоторые документы о покупке «Спутника V» охранялись так, будто бы составляют гостайну — доступ к ним был только у семи человек, включая уже бывшего министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсии и сменившей его на посту Карлы Виссотти.

Другой странностью в приобретении «Спутника V» La Nacion назвала то, что вакцину одобрили в рекордные — и необычные для медлительной аргентинской бюрократии — сроки. Среди документов, которые предоставила российская сторона для регистрации вакцины в Аргентине, были, например, предназначенные для российского Минздрава. Международным стандартам они не соответствовали.

Кроме того, утверждение вакцины в стране произошло еще до того, как в авторитетных мировых научных журналах опубликовали результаты ее исследований. До момента, когда в Lancet появилась статья об эффективности и безопасности «Спутника V», оставалось чуть больше месяца.

Несмотря на это, в Аргентине начали активно проводить вакцинацию с помощью российского препарата. «Спутником V» привился и президент Альберто Фернандес. Как подсчитала в середине января «Медиазона», в стране привилось больше человек, чем во всех регионах России, исключая Москву. Рассчитывая на своевременную вторую поставку «Спутника V», Буэнос-Айрес объявил о планах привить от ковида около 70% населения страны к концу июня.

Этим планам не суждено было сбыться. В конце января в Аргентину вылетел самолет со второй партией вакцины, но вместо обещанных 600 тысяч доз до пункта назначения долетели только 220 тысяч. Разработчик препарата объяснил срыв поставок недостаточными модностями производства и заверил, что в ближайшее время поставит вакцины в регион в необходимом объеме.

В результате власти Аргентины скорректировали план по вакцинации от COVID-19 — теперь до конца июня они рассчитывают привить меньше трети всех жителей страны. В попытке нагнать изначально определенные темпы вакцинации Аргентина срочно одобрила применение китайской вакцины производства Sinopharm — первая партия объемом в миллион доз прибудет в страну уже 25 февраля.

Помимо логистических проблем, поставки «Спутника V» принесли Аргентине и политические. Выдача разрешения на применение вакцины еще до появления результатов исследований в авторитетных изданиях вызвала критику со стороны противников президента Альберто Фернандеса и вице-президента Кристины Киршнер. Последняя известна, в частности, тем, что против нее несколько раз выдвигали обвинения в коррупции и растрате.

В то же время политический скандал, связанный с российской вакциной, разгорелся не по вине Киршнер. 19 февраля журналист Орасио Вербицки в эфире местного радио рассказал удивительные подробности того, как ему сделали прививку. Оказалось, что это очень просто сделать даже в условиях нехватки препарата — достаточно прожить жизнь так, чтобы называть министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсия своим «старым другом».

Среди тех, кто вакцинировался от ковида «по знакомству» оказались, в частности, племянник Гонсалеса Гарсии, друг президента Альберто Фернандеса Эдуардо Вальдес и сенатор Хорхе Таиана. Почти сразу же президент потребовал от «старого друга» Вербицки уйти в отставку из-за вскрывшейся вакцинации «для своих». Гонсалес Гарсия с предложением Фернандеса согласился, но ответственность за прививки для избранных взвалил на своего личного секретаря — якобы он все напутал, в результате чего вакцину получили не те, кто должен был.

По данным на 24 февраля, «Спутник V» одобрили в 35 странах мира, включая Аргентину и Россию. Последним разработанный центром имени Гамалеи препарат разрешили к применению власти Египта.

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