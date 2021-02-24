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Дайджест горячих новостей

24.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Карина Пашкова расскажет о самых серьезных чрезвычайных ситуациях. Продолжит выпуск дайджест горячих новостей.

В Фаниполе из-под обвалившегося грунта спасли человека очевидцы

Накануне на линию 101 поступило сообщение о том, что человек оказался заблокирован под землей. Уже на месте бойцы МЧС выяснили, что грунт обвалился в ходе проведения земляных работ. Прокладывали канализацию. В результате происшествия оказался частично засыпан землей на глубине  около 3 м мужчина. На помощь ему пришли очевидцы ЧП. Спасенного человека передали врачам.

Помощь спасателей нужна была в Каменецком районе

Там женщина упала в колодец. Сообщение об этом сотрудники МЧС получили около полуночи. Инцидент - в деревне Лисовчицы. Как выяснилось, дама находилась на глубине 3,5 метра в колодце с питьевой водой. К пострадавшей спустился спасатель, она была в сознании, но отвечать на вопросы не могла, только кивала головой. Операция по спасению женщины прошла успешно. После того как ее извлекли на поверхность, даму передали медикам. С диагнозом "общее переохлаждение организма" она госпитализирована.



 
Теги: Новости
 
 
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Карина Пашкова расскажет о самых серьезных чрезвычайных ситуациях. Продолжит выпуск дайджест горячих новостей. В Фаниполе из-под обвалившегося грунта спасли...
 
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