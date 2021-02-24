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Пойманы с поличным при незаконной сделке

24.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Оперативники задержали 64-летнего сторожа, а также 43-летнего и 37-летнего водителей во время продажи индивидуальному предпринимателю 32 тонн щебня. Как сообщает МВД, подозреваемые вывезли материал со строительной площадки в Кобрине, где шло возведение фермы и производился бетон. Ущерб организации составил  более 1 000 рублей. Фигуранты уже возместили его в полном объеме. Свои действия трое мужчин объяснили тяжелым материальным положением.

 
 
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Оперативники задержали 64-летнего сторожа, а также 43-летнего и 37-летнего водителей во время продажи индивидуальному предпринимателю 32 тонн щебня. Как сообщает МВД,...
 
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