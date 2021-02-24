ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Таксист из Гродно хранил крупную партию спирта

24.02.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Где взял - забыл, для каких целей - пока не придумал. Примерно так объяснил правоохранителям факт хранения крупной партии спирта таксист из Гродно. В УВД сообщили, что к нему на дачу с проверкой нагрянули оперативники БЭП. В ходе обыска домика в одном из садовых товариществ Гродненского района было обнаружено 56 канистр по 5 литров этилового спирта российского производства. Как пояснил 46-летний хозяин участка, спирт хранился у него на даче несколько лет. Для каких целей - он еще не решил, и где приобретал - не помнит. Общая сумма изъятого составила 2800 рублей. Начата проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где взял - забыл, для каких целей - пока не придумал. Примерно так объяснил правоохранителям факт хранения крупной партии спирта таксист из Гродно. В УВД сообщили,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эстонская выведка: Беларусь ператварылася ў вайсковую акругу Расеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by