ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве вынесли вердикт по делу об убийстве с особой жестокостью совершенном группой лиц

24.02.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В преступлении обвиняли двух жителей Быховского района. Из материалов дела известно, двое товарищей расправились с односельчанином после пьяной ссоры. А события развернулись в июне прошлого года. Как установили следователи, один из фигурантов выпивал с 57-летним пострадавшим, но посиделки закончились избиением. Помогал нападавшему еще один мужчина. Жертву связали, оттащили в заброшенный дом, а затем убили. Известно, что старший из нападавших страдает психическим заболеванием, а вот второй знал, на что шел. Подробности - у Александра Камовича

Эти жуткие события развернулись в деревне Воронино Быховского районе 7 июня 2020 года

Тогда в милицию поступило сообщение о пропаже человека - 57-летнего местного жителя. В этот же день следственно-оперативной группой было обнаружено тело пропавшего, закопанное за одним из заброшенных зданий. По результатам экспертизы смерть мужчины наступила от массивной кровопотери вследствие колото-резаной раны шеи. По подозрению в преступлении были задержаны двое местных жителей, 26 и 27 лет.

Продолжая экзекуцию, один из мужчин нашел стеклянную бутылку, разбил ее, а затем полоснул жертву по горлу. После этого агрессоры сожгли часть одежды мужчины, уничтожили и орудие убийства - бутылку. Утром мужчины вернулись на место происшествия и закопали тело погибшего.

Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время его обжаловать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преступлении обвиняли двух жителей Быховского района. Из материалов дела известно, двое товарищей расправились с односельчанином после пьяной ссоры. А события...
 
Новости дня
Новости разные
 
Екатерина Снытина: Это лето изменило мое мнение, где я хочу жить после окончания карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by