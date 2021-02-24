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Николай Халезин: Власти, похоже, решили убрать с прилавков все основные продукты и помыть полки
Источник материала: Партизан
"Ну, что сказать — идея в потенциале неплоха".
Правительство замораживает цены на 62 "социально значимых товара" - цены на хлеб, мясо, молоко, картофель и прочее запрещено менять до конца месяца. А в ближайшие месяцы они могут дорожать только на 0,2% в месяц,
Власти, похоже, решили убрать с прилавков все основные продукты и помыть полки. Ну, что сказать — идея в потенциале неплоха, пишет директор Белоруского свободного театра Николай Халезин.
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"Ну, что сказать — идея в потенциале неплоха".
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