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Николай Халезин: Власти, похоже, решили убрать с прилавков все основные продукты и помыть полки

24.02.2021 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Ну, что сказать — идея в потенциале неплоха".



Правительство замораживает цены на 62 "социально значимых товара" - цены на хлеб, мясо, молоко, картофель и прочее запрещено менять до конца месяца. А в ближайшие месяцы они могут дорожать только на 0,2% в месяц, пишет ex-press.by. 

Власти, похоже, решили убрать с прилавков все основные продукты и помыть полки. Ну, что сказать — идея в потенциале неплоха, пишет директор Белоруского свободного театра Николай Халезин.
 
 
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