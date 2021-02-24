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Российская гадалка сделала расклад на Рогачука. Мэр Бреста отреагировал на видео
Источник материала: Партизан
Меня сложно чем-либо удивить. Но, честно говоря, был поражён, когда мне прислали ссылку на видео в ютубе «Рогачук. Все бесполезно? Гадание 2021».
Оказывается, одна, судя по-всему российская гадалка,
Что-то повеселило, что-то осталось загадочным.
В принципе карты у меня неплохие, как отмечает гадалка, а все прикроется какой-то денежной бумагой))
Откуда же ждать финансовые потоки?)))
Ответ очевиден!!!
Миллион долларов от Блумберга за победу в конкурсе городов!!!
Судя по всему шансы Бреста весьма хорошие!!!
Что ж, время покажет стоит ли верить пророчествам гадалки.
П.С. В каждой шутке есть доля шутки!))))
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Меня сложно чем-либо удивить. Но, честно говоря, был поражён, когда мне прислали ссылку на видео в ютубе «Рогачук. Все бесполезно? Гадание 2021».
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