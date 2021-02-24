С выставки в Гродно сняли несколько картин из-за красно-белой расцветки

12 февраля в гродненском торговом центре Kazzarma Mall открылась персональная выставка минской художницы Нади Буки. На ней представлены графика и живопись (56 картин), а также около 20 иллюстраций. Но 23 февраля с выставки сняли шесть картин, на которых были сочетания красного и белого цветов, пишет Hrodna.life.



Картины Нади Буки Freedom и «Набор для лета 2020». Фото: hrodna.life

Две картины (Freedom и «Набор для лета 2020») были посвящены протестам августа 2020 года, а четыре были написаны на совсем другие темы.

В комментарии Hrodna.life Бука пересказала свой разговор с сотрудниками Kazzarma Mall. Там ей сообщили, что «так нужно было сделать», чтобы обезопасить ее и дать существовать выставке.

Бука согласилась на отсутствие двух картин, посвященных событиям августа 2020 года. Тем более — как уточнила она «Нашай Ніве» — работа Freedom была продана, после чего покупатель попросил снять картину.

Но Бука попросила вернуть остальные картины в выставочный зал. В Kazzarma Mall ей пока не ответили на просьбу. В торговом центре также отказались от комментария гродненскому изданию.

Выставка «Личное дело» будет работать по 12 марта по адресу: Гродно, ул. Щорса, 11б Время работы: каждый день с 14.00 до 20.00. Вход свободный. 27 февраля в 14.00 Надя Бука проведет в центре презентацию своей детской книги «Бася и ее волшебный мир», а в 17.00 — встречу-экскурсию по выставке. Вход свободный.