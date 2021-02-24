Под Бобруйском опрокинулась фура. Водителя доставали из кабины два часа

Источник материала: Onliner

Авария произошла сегодня в 7:35 под Бобруйском. Фура DAF, двигавшаяся в сторону города, съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. Водитель оказался заблокирован в кабине, прибывшим на место спасателям понадобилось два часа на то, чтобы извлечь пострадавшего. Работники МЧC задействовали гидравлические ножницы и манипулятор.

Как сообщает «Коммерческий курьер» , причина аварии пока не выяснена, водитель дать пояснения не может, так как находится в тяжелом состоянии в больнице. Машина останется в кювете минимум до четверга. Причина — в грузе. Фура DAF перевозила более 20 тонн яблок. Поднять ее вместе с грузом не получилось. Поэтому решили сначала выгрузить и вывезти яблоки, а после ставить автомобиль на колеса.











