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Под Бобруйском опрокинулась фура. Водителя доставали из кабины два часа

24.02.2021 21:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Авария произошла сегодня в 7:35 под Бобруйском. Фура DAF, двигавшаяся в сторону города, съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. Водитель оказался заблокирован в кабине, прибывшим на место спасателям понадобилось два часа на то, чтобы извлечь пострадавшего. Работники МЧC задействовали гидравлические ножницы и манипулятор.

Как сообщает «Коммерческий курьер», причина аварии пока не выяснена, водитель дать пояснения не может, так как находится в тяжелом состоянии в больнице. Машина останется в кювете минимум до четверга. Причина — в грузе. Фура DAF перевозила более 20 тонн яблок. Поднять ее вместе с грузом не получилось. Поэтому решили сначала выгрузить и вывезти яблоки, а после ставить автомобиль на колеса.

Под Бобруйском опрокинулась фура. Водителя доставали из кабины два часа
Под Бобруйском опрокинулась фура. Водителя доставали из кабины два часа
Под Бобруйском опрокинулась фура. Водителя доставали из кабины два часа

 
 
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Авария произошла сегодня в 7:35 под Бобруйском. Фура DAF, двигавшаяся в сторону города, съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. Водитель оказался...
 
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