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Под Бобруйском опрокинулась фура. Водителя доставали из кабины два часа
Источник материала: Onliner
Авария произошла сегодня в 7:35 под Бобруйском. Фура DAF, двигавшаяся в сторону города, съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. Водитель оказался заблокирован в кабине, прибывшим на место спасателям понадобилось два часа на то, чтобы извлечь пострадавшего. Работники МЧC задействовали гидравлические ножницы и манипулятор.
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Авария произошла сегодня в 7:35 под Бобруйском. Фура DAF, двигавшаяся в сторону города, съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. Водитель оказался...
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