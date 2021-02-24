Тихановская: Меня зарегистрировали кандидатом в президенты, чтобы посмеяться надо мной









Тихановская: Они все думали, что никто за женщиной не пойдет

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com





рассказала , что ее выдвижение в президенты страны было осознанным решением, чтобы поддержать своего мужа, Сергея Тихановского, которому продлили арест до конца февраля этого года. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что ее выдвижение в президенты страны было осознанным решением, чтобы поддержать своего мужа, Сергея Тихановского, которому продлили арест до конца февраля этого года.





Оппозиционерка призналась, что никто не подсказывал и не советовал ей, как нужно выдвигать свою кандидатуру на пост президента Беларуси.





"Так получилось, что Сергей изъявил желание участвовать, но его посадили. Я отнесла его документы. У меня была доверенность на руках с правом подписи. Но документы не приняли. И я помню, что Лидия Ермошина шутки неуместные отпускала: "Уважаемая комиссия, а если бы к вам пришел человек и захотел по доверенности замуж выйти?" Что-то такое. Мне это, конечно, было неприятно. Ему отказали. Помню, это был четверг. Пятница – последний день подачи документов. Я пришла домой и понимаю, что я должна его как-то поддержать. Я знаю, что меня все равно не зарегистрируют, но я должна это сделать для него", – рассказала она подробности своего выдвижения.





Помощь в оформлении документов Тихановская попросила у своего помощника.





"Мне помогли список укоротить, подготовить все, что надо. Не было сомнений, делать это или не делать. Сердце подсказало", – добавила она.





То, что действующий на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко допустил выдвижение кандидатуры Тихановской, она пояснила желанием властей посмеяться над ней.





"Я думала, что это был способ [зарегистрировать кандидатом в президенты, чтобы] посмеяться надо мной. Возможно, над Сергеем. Мол, жена пошла, давай посмотрим, что из этого выйдет. [...] Домохозяйка. Они все думали, что никто за женщиной не пойдет", – пояснила политик.



