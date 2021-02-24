За 2020 год объем белорусского фармацевтического рынка составил около 900 млн долларов, или около 400 млн условных упаковок лекарств. Об этом, по информации пресс-службы Минздрава, сообщил гендиректор республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич на состоявшемся 24 февраля заседании коллегии министерства по итогам 2020 года.





Для сравнения, по данным отчета рейтингового агентства BIK Ratings, в 2019 году объем отечественного фармрынка составлял около 1,205 млрд долларов.

Казакевич отметил, что, несмотря на целый ряд негативных факторов, в минувшем году удалось реализовать главную задачу фармацевтической промышленности страны — обеспечить здравоохранение необходимыми лекарственными средствами.

По его словам, на постоянном контроле в компании находится производство и реализация препаратов, наиболее востребованных при лечении пневмонии и COVID-19. Это 146 позиций, 80% из которых — продукция организаций «Белфармпрома». Объемы производства и поставок таких препаратов существенно возросли. «За год, к примеру, отгружено "Меропенема", "Атракуриума" и "Цефтриаксона" в объеме более семилетней потребности, "Парацетомола" и "Азитромицина" — более четырехлетней и т.д.», — сказал он.

В соответствии с поручением правительства управляющая компания также продолжает работу по локализации в Беларуси производства российской вакцины «Спутник V», сообщил Казакевич. В ближайшие дни начинается производство вакцины из полупродукта на площадях РУП «Белмедпрепараты». Параллельно с одной из российских компаний продолжается работа по организации выпуска вакцины по полному производственному циклу.

Белорусские производители активно осваивают производство препаратов аналогов зарубежных лекарств, сказал гендиректор. «Удельный вес таких аналогов в объеме поставок на белорусский рынок только по организациям холдинга в 2020 году составил 60%. В 2020 году зарегистрированы отечественные аналоги "Риваксан" ("Академфарм") и "Д3-капс максима". Кроме того, зарегистрированы субстанции для дальнейшей регистрации и производства препаратов "Надропарин" ("Белмедпрепараты", аналог "Фраксипарина"), "Далтепарин натрия" ("Белмедпрепараты", аналог "Фрагмина") и "Пазопаниб" (Институт биоорганической химии НАНБ, аналог "Вотриента"). Продолжается работа по возможной локализации препаратов из портфеля F.Hoffmann-La Roche Ltd., в том числе по препарату из данного перечня — "Перьета"», — подчеркнул руководитель холдинга.

Казакевич сообщил, что цены на отечественные лекарства не только растут значительно более низкими темпами, но и по ряду позиций снижаются. «Так, по результатам процедур государственных закупок цены на продукцию организаций холдинга в 2020 году были снижены в среднем на 11,5% по сравнению с предыдущим годом или более чем на 7 млн рублей», — отметил он.