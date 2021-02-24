Источник материала: Хартия'97

В корпусе МКС могут быть сразу три трещины 24.02.2021, 21:37

Экипажу удалось установить предварительный район нахождения второго места утечки.

В корпусе Международной космической станции может быть сразу три трещины, через которые происходит утечка воздуха. Как сообщает «Интерфакс» , экипаж в четверг, 25 февраля, исследует третий предполагаемый район, в котором может находиться место утечки.

"Завтра будет у нас обследование трещины номер три и в пятницу будет исследование трещины, на которую ты устанавливал купола", - сообщил представитель Центра управления полетами в ходе переговоров с космонавтом Сергеем Рыжиковым.

До этого экипажу МКС удалось установить вероятный район нахождения второго места утечки, космонавты должны были покрыть его пластиковыми пленками, чтобы удостовериться, что утечка наблюдается именно здесь.

Позднее Рыжиков сообщил, что при нанесении пленок наблюдаются проблемы, и на ряд мест их наклеить пока не удается. Космонавт также отметил, что в ходе использования микроскопа в среду ему удалось обнаружить на корпусе ряд дефектов, но, по его словам, это были "не те дефекты, которые мы ищем".

В ЦУП также отметили, что космонавтам удалось сделать несколько кадров с помощью микроскопа, изучением которых занимаются специалисты. В «Роскосмосе» также сообщили о том, что экипаж станции накануне изолировал потенциально возможные места утечки. Результаты работ будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры.

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