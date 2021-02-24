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В Германии перехвачена крупнейшая партия кокаина за всю историю Европы
Источник материала: Хартия'97
В Германии перехвачена крупнейшая партия кокаина за всю историю Европы
Наркотик был спрятан в консервные банки.
Таможня обнаружила в порту города Гамбург 16 тонн запрещенного психоактивного вещества. Оно находилось в пяти контейнерах, привезенных из Парагвая, передает
Груз был найден 12 февраля, данные переданы зарубежным коллегам.
Благодаря этому 21 февраля в бельгийском Антверпене обнаружили и конфисковали другую огромную партию — более чем 7 тонн вещества.
Сообщается, что наркотик был спрятан в консервные банки. Задержан по меньшей мере один человек — 28-летний гражданин Нидерландов.
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Наркотик был спрятан в консервные банки.
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