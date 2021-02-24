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Жители Фрунзенского района вышли на марш

24.02.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Фрунзенского района вышли на марш

  • 24.02.2021, 21:05
Жители Фрунзенского района вышли на марш

Участники акции скандируют «Лукашенко в автозак!»

В Беларуси проходит 200-й день протестов.

Шествие проходит в столичном Фрунзенском районе.

Участники акции скандируют «Лукашенко в автозак!»

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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Участники акции скандируют «Лукашенко в автозак!»
 
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