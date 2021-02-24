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Жители Фрунзенского района вышли на марш
Источник материала: Хартия'97
Жители Фрунзенского района вышли на марш
Участники акции скандируют «Лукашенко в автозак!»
В Беларуси проходит 200-й день протестов.
Шествие проходит в столичном Фрунзенском районе.
Участники акции скандируют «Лукашенко в автозак!»
Видео опубликовал телеграм-канал
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Участники акции скандируют «Лукашенко в автозак!»
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