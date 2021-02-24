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«Итоги луканомики: еда в кредит, совесть в ломбард?»
Источник материала: Хартия'97
«Итоги луканомики: еда в кредит, совесть в ломбард?»
Белорусы выходят на вечерние протесты.
Белорусы выходят на вечерние протесты.
Жители Дзержинска-Койданово выражают свое отношение к экономическим «успехам» режима.
Столичная Пушкинская не сдается 200 дней.
Партизаны Борисова каждый день будут появляться в разных точках города. Свободу политзаключенным!
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы выходят на вечерние протесты.
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