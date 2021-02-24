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В Пружанском районе нашли пропавшего Владислава Гомончука
Источник материала: Навiны
В Пружанском районе нашли пропавшего 17-летнего жителя деревни Ткачи Владислава Гомончука.
По сообщению пресс-службы МВД, установлено местонахождение 17-летнего жителя деревни Ткачи Владислава Гомончука. Правоохранители нашли его в Пружанском районе. С ним все в порядке.
Парень ушел из дома в неизвестном направлении 21 февраля.
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В Пружанском районе нашли пропавшего 17-летнего жителя деревни Ткачи Владислава Гомончука.
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