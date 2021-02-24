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В Пружанском районе нашли пропавшего Владислава Гомончука

24.02.2021 21:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Пружанском районе нашли пропавшего 17-летнего жителя деревни Ткачи Владислава Гомончука.

В Пружанском районе нашли пропавшего Владислава Гомончука

По сообщению пресс-службы МВД, установлено местонахождение 17-летнего жителя деревни Ткачи Владислава Гомончука. Правоохранители нашли его в Пружанском районе. С ним все в порядке.

Парень ушел из дома в неизвестном направлении 21 февраля.

 
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В Пружанском районе нашли пропавшего 17-летнего жителя деревни Ткачи Владислава Гомончука.
 
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