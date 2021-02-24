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Александру Василевичу и Ксении Луцкиной на два месяца продлено содержание под стражей

24.02.2021 21:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его супруга Надежда Зеленкова в социальных сетях 24 февраля.

 

Александру Василевичу и Ксении Луцкиной на два месяца продлено содержание под стражей
Источник: rada.vision

В конце июля 2020 года Василевича арестовали на 14 суток, после того как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико. Бизнесмен вновь был задержан 27 августа, после обыска, проведенного департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в офисе агентства Vondel/Hepta. Причину обыска сотрудникам не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении. В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск. Обыск прошел и дома у директора журнала KYKY Саши Романовой. Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан. «У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать», — написала она.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается. Правозащитники признали Василевича политзаключенным. Он был одним из тех, кто 10 октября принял участие в разговоре с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса 24 февраля сообщил о продлении на два месяца срока содержания под стражей обвиняемой по делу «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной. Накануне стало известно об аналогичном решении в отношении других фигурантов дела Юлии Слуцкой, Петра Слуцкого, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского.

 
 
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Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его супруга...
 
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