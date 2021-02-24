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«Так нужно». На выставке в Гродно сняли несколько картин из-за красно-белой расцветки

24.02.2021 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На выставке Нади Буки «Личное дело» 23 февраля сняли шесть картин с красно-белой расцветкой. Две картины были посвящены протестам августа 2020 года, а четыре были написаны на совсем другие темы.


Картины «Fredom» и «Набор для лета 2020». Фото: Hrodna.life

Выставка «Личное дело» художницы из Минска Нади Буки открылась в Гродно 12 февраля. На ней представлена графика, живопись и книжная иллюстрация художницы — 56 картин и около 20 иллюстраций книги. Надя Бука — художница, которая вырезает картины из цветной бумаги при помощи обычных маникюрных ножниц. Такие картины она называет авторским словом «бутинанки».

О том, что картины сняли, Надя Бука узнала из прессы. По ее словам, некоторые из шести картин не имели ничего общего с протестами, а были написаны на тему любви и веры. «Не знаю, откуда ноги растут. Наверное, решили подстраховаться», — прокомментировала она Hrodna.life. По ее словам, в Kazzarma Mall Наде сообщили, что «так нужно было сделать», чтобы обезопасить ее и дать существовать выставке.

Надя беспокоится о том, что не все желающие смогут увидеть полноценную выставку. Художница попросила вернуть некоторые картины в выставочный зал. На отсутствие двух, посвященных событиям августа 2020 года, — «Freedom» и «Набор для лета 2020» — она готова согласиться. В Kazzarma Mall ей пока не ответили на просьбу.


На выставке в Гродно сняли несколько картин из-за красно-белой расцветки. Фото: belsat. eu

 субботу 27 февраля в 17.00 запланирована встреча Нади с гродненцами и экскурсия по выставке. Встреча состоится, сказала Надя Hrodna.life. «Не приехать было бы нечестно по отношению к зрителям», — считает она. Также 27 февраля в 14.00 запланирована презентация книги «Бася и ее волшебный мир» авторства художницы.


Надя Бука с книгой «Бася и ее волшебный мир». Фото предоставлено героиней
В Kazzarma Mall решили не комментировать ситуацию Hrodna.life.

Выставка «Личное дело» открылась 12 февраля и будет работать по адресу ул. Щорса, 11б по 12 марта, каждый день с 14:00 до 20:00. Вход свободный. 27 февраля в 17:00 Надя проведет оpen talk для гостей выставки, где подробнее расскажет о своем творчестве и жизни. Присутствовать может любой желающий и без записи.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На выставке Нади Буки «Личное дело» 23 февраля сняли шесть картин с красно-белой расцветкой. Две картины были посвящены протестам августа 2020 года, а четыре были...
 
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