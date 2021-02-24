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Мировые цены на нефть обновили годовой максимум

24.02.2021 22:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на нефть эталонных марок выросли до нового максимума с января 2020 года на новостях о снижении добычи в США, свидетельствуют данные торгов 24 февраля.

Мировые цены на нефть обновили годовой максимум

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,68% — до 67,12 доллара, а майских — на 2,45%, — до 66,06 доллара за баррель.

В свою очередь стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27% — до 63,07 доллара за баррель.

Ранее в среду Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 млн баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 млн баррелей в сутки.

 
 
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Мировые цены на нефть эталонных марок выросли до нового максимума с января 2020 года на новостях о снижении добычи в США, свидетельствуют данные торгов 24 февраля.
 
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