Итоги десятого сезона проекта «100 идей для Беларуси» подвели в Минске

Источник материала: ОНТ

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Деловые мысли для будущего страны. Сегодня в Минске подвели итоги десятого сезона проекта «100 идей для Беларуси». Как мечтают изменить мир сегодняшние школьники и куда приводят научные мечты?

Вчера они мечтали за школьной партой, а сегодня их фантазии стали проектами, которые рассматривают на уровне страны. Десять лет назад конкурс таким и придумали – вдохновлять молодых людей на изобретения, которые найдут своё место в реальном будущем. Вот, например, парень из агрогородка Негорелое. Он с пятого класса превращал, казалось бы, детский конструктор в робота-помощника. Теперь уверенно рассказывает, как устроена его собственная система добычи полезных ископаемых без участия человека.

Александр Петров, учащийся Негорельской средней школы №1: «Мой проект – роторный экскаватор и робот-погрузчик. Весь процесс происходит с помощью ломания горной породы специальными ковшами. Вообще моя идея была направлена ещё дополнительно на экспорт за границу, чтобы мы могли продавать идею и саму технологию».

Ещё не успев закончить школу, они мыслят научными разработками и думают глобально. И пусть на выставочном стенде всё выглядит репетицией большого будущего, абсолютно все финалисты профессионально сражаются за внимание экспертов и прессы. А говорят порой убедительнее состоявшихся взрослых.

Александр Баранов, учащийся Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодёжи: «Часы напролёт занимаюсь в своей лаборатории, изучаю, строю модели. Для меня это шанс, мои идеи реализовались. Это поможет спасателям, мы улучшим всем жизнь с помощью моего проекта».

В десятом сезоне проекта за место в финале боролись 1200 идей. Все они прошли испытания своими школами, городами, районами и областями. Лучшие 100 показали: молодых учёных и изобретателей интересуют абсолютно все сферы современной жизни – они разрабатывают диагностику скрытого туберкулёза, интересуются системами прогнозов урожайности, изобретают роботов и уделяют внимание экологии производств. И при этом на презентации стоят плечом к плечу, обсуждают, спорят, и не исключено, что придумывают проекты, которые будут впечатлять в следующем сезоне.

Сегодня финалистов приветствовали высокие гости, и здесь, конечно, вспоминали знаменитых соотечественников – Игната Домейко, Жореса Алфёрова. Участники форума, конечно, знают, гордятся и вдохновляются ими. Но в новую историю нашей науки мечтают всё же вписать свои имена.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Я увидел, с какой любовью, с каким интересом ребята представляют свои проекты. Первое, что я чувствую, это большую радость от того, когда вижу такие лица – одухотворённые, нацеленные на результат. Молодёжь, которая сегодня реализует свои возможности в различных проектах. Нынешний проект "100 идей для Беларуси" стал традиционным. Десять номинаций в различных сферах. Этот проект позволяет выявить лучших – новаторов, рационализаторов, изобретателей. Талантливых ребят, которые двигают науку дальше, становятся кандидатами наук, так должно быть».

Среди финалистов победителей много. Две возрастные группы – школьники, студенты – и десять номинаций. Десять авторов наиболее перспективных проектов получат денежные гранты из инновационного фонда. Школьники уйдут с рекомендациями для поступления в университеты, где амбициозных изобретателей ждут. Но вне зависимости от места в конкурсе каждый, кто уже предложил свою идею для Беларуси, победил. И несмотря на возраст, все они точно могут ответить почему.

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