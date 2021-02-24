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Что пугает мир больше: пандемия или новая мировая война? Разбираем главные тезисы Мюнхенской конференции
Источник материала: ОНТ
Самая авторитетная мировая площадка по обсуждению вопросов глобальной безопасности – Мюнхенская конференция – в этот раз продолжалась три часа вместо обычных трёх дней. Впрочем, и этого хватило, чтобы там прозвучал целый ряд более чем тревожных прогнозов. От пандемии до новых планов НАТО. И хотя форум вроде задуман во имя безопасности, от слов выступавших там веяло ледяным холодом прагматичной, а местами откровенно циничной современной геополитики.
Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ – председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных, политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин, шеф Европейского бюро ОНТ Руслан Поддубский.
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Что пугает мир больше: пандемия или новая мировая война? Разбираем главные тезисы Мюнхенской конференции
Самая авторитетная мировая площадка по обсуждению вопросов глобальной безопасности – Мюнхенская конференция – в этот раз продолжалась три часа вместо обычных...
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