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Переговоры в Сочи: что теперь самое важное в белорусско-российской повестке? Мнения экспертов
Источник материала: ОНТ
Центральное событие недели –
Что самое важное в белорусско-российской повестке? Экспертный разговор в программе «ОбъективНо» на ОНТ. Гости студии – политолог Денис Буконкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных, сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ, генеральный директор Института политических исследований (Россия) Сергей Марков.
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Центральное событие недели – визит Александра Лукашенко в Россию. Переговоры в Сочи. События такого уровня анализируют в полном объеме, а значит, не только что...
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