Переговоры в Сочи: что теперь самое важное в белорусско-российской повестке? Мнения экспертов

Источник материала: ОНТ

Центральное событие недели – визит Александра Лукашенко в Россию . Переговоры в Сочи. События такого уровня анализируют в полном объеме, а значит, не только что именно обсуждают, но и как проходят сами переговоры, в том числе тональность, общую атмосферу.

Что самое важное в белорусско-российской повестке? Экспертный разговор в программе «ОбъективНо» на ОНТ. Гости студии – политолог Денис Буконкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных, сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ, генеральный директор Института политических исследований (Россия) Сергей Марков.









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