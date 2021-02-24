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В России спасли собаку через два дня после пожара в жилом доме. Все это время она была под завалами
Источник материала: ОНТ
После пожара в жилом доме спустя два дня было спасено животное, оказавшееся под завалами. Несмотря на мороз, собака выжила. Об этом
Пожар случился ранним утром 20 февраля в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа на севере Западной Сибири. Дом - деревянный двухэтажный, на 16 квартир. Огонь успел распространиться на 600 квадратных метров, прежде чем удалось локализовать возгорание. Полностью пожар удалось потушить спустя 12 часов,
Через двое суток одна из жительниц дома сообщила, что под завалами, похоже, скулит собака. Хозяева пытались вызволить ее самостоятельно, однако не смогли и вызвали спасателей.
Работники МЧС разрезали заледенелый ошейник гидравлическими ножницами и передали животное хозяйке.
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После пожара в жилом доме спустя два дня было спасено животное, оказавшееся под завалами. Несмотря на мороз, собака выжила. Об этом сообщили в пресс-службе...
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