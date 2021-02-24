В Гомельской области открыли новое месторождение нефти

Источник материала: ОНТ

Новое месторождение нефти открыли в Гомельской области. Залежи углеводородов находятся на глубине свыше 4-х километров. Лабораторные исследования показали, что сырьё имеет отличные характеристики.

Под землёй – тонны оборудования и почти четыре с половиной километра железных труб. По ним будет подниматься нефть – через месяц на месте громадной буровой установки появится полноценная скважина. Новое месторождение получило название «Восточно-Избыньское». Оно открыто в центральной зоне Припятского прогиба. Это Хойникский район.

Припятский прогиб, как показали недавние исследования, богат углеводородами. Прошлой весной здесь уже находили нефть. На новом месторождении пока пробурили только одну скважину. На очереди ещё тринадцать. Специалисты детально изучат запасы и поставят на государственный баланс.

Пётр Повжик, заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть»: «Приток нефти составил 20 кубических метров в сутки. Предварительные запасы превышают полмиллиона тонн. Нефть лёгкого, хорошего качества. Мы рассчитываем, что данные проекты в перспективе принесут нам хорошую доходность, позволят сформировать положительную динамику прироста качественных запасов нефти и, что самое главное, позволят увеличивать ежегодно годовые объемы добычи нефти в Беларуси».

Открытых месторождений в стране – свыше 60; эксплуатируются около 200 скважин. Это позволяет производить нефть и продавать за рубеж. Правда, времена так называемых лёгких углеводородов прошли – белорусское чёрное золото сегодня, в основном, трудноизвлекаемое, и вся отрасль сильно зависит от передовых технологий. Таких как эта – кластерный многостадийный гидроразрыв пласта. В скважину закачивают примерно 15 цистерн воды и с помощью высокого давления, которое создают грузовики, её буквально разрывают изнутри.

Новая технология способна «оживить» даже так называемые умирающие скважины, на которых добыча традиционными способами уже невозможна или малорентабельна. При этом новые подходы у нефтяников не только в добыче, но и в бурении. Кустовое строительство скважин долгое время использовалось лишь в Западной Сибири, но с появлением у нас в стране станков эшелонного типа новый метод зарекомендовал себя и в Беларуси.

Благодаря передовым методам Беларусь не только добывает, но и наращивает объемы. Нефтяная карта расширяется. Это преимущественно Гомельская область: за полвека из недр здесь выкачали уже более 138 миллионов тонн черного золота. А это довольно неплохой показатель для страны с относительно небольшими запасами углеводородов.

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