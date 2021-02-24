В Минске задержан закладчик психотропов

Источник материала: ОНТ

Минске задержан закладчик психотропов" class="one-news__figure-img">

Закладчика психотропных веществ задержали в Минске. Об этом сообщили в МВД, пишет БЕЛТА.

К правоохранителям вечером 21 февраля обратился свидетель того, как неизвестный молодой человек, возможно, размещал закладку на улице Чкалова.

Милиционеры уточнили приметы подозреваемого и задержали его на соседней улице. При этом парень говорил, что ничего подобного не делал, а при себе имеет лишь прописанные психиатром таблетки.

Правоохранители нашли при досмотре в куртке задержанного сверток с неким веществом. Для дальнейших разбирательств парня доставили в отделение милиции.

Чуть позже выяснилось, что за неделю задержанный сделал свыше 60 закладок психотропов. По его словам, он делал это для того, чтобы «заработать на новый смокинг». Уточняется, что задержанный 22-летний парень ранее судим не был и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Фото БЕЛТА (архив)

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