В Бресте обсудили вопрос цифровизации экономики, госорганов и организаций

Источник материала: ОНТ

Бресте обсудили вопрос цифровизации экономики, госорганов и организаций" class="one-news__figure-img">

Цифровизация экономики, госорганов и организаций – актуальный вопрос последних лет. При переходе на «цифру» особое внимание – информационной безопасности. Не только внедрить новые инструменты, но и уберечь данные от утечек и хакерских атак. Об этом сегодня говорили в Бресте на семинаре, посвящённом современной платформе хранения информации.

К обсуждению в онлайн-формате присоединились специалисты оперативно-аналитического центра при Президенте, Следственного комитета и прокуратуры. Эксперты отмечают: сохранность данных – ключевой фактор системы госбезопасности в целом. Основа цифровой трансформации – облачные решения. Правовая база существует, появились и конкретные решения. Специально для государственных органов и организаций Беларуси – проект «Государственное облако».

Уже свыше 500 организаций используют Республиканскую облачную платформу. Помимо защиты информации, она позволяет снизить затраты на IT. И при этом единовременно обрабатывать большое количество запросов и не зависеть от сбоев оборудования. В перспективе в «Государственное облако» планируется включить более пяти тысяч учреждений.

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