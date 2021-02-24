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Появился трейлер сериала «Чикатило» про самого известного советского маньяка

24.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Появился трейлер сериала «Чикатило» про самого известного советского маньяка

Опубликован официальный трейлер сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна. Кинокартина выйдет в Сети 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса Okko, пишет «Лента.ру».

История двойной жизни самого известного советского маньяка Андрея Чикатило и расследование его преступлений будут показаны в 8 сериях.

В качестве режиссера проекта выступает Сарик Андреасян, авторы сценария – Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Роли исполняли Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Олег Каменщиков и другие.

Кто играл главную роль, представители видосервиса пока умышленно не сообщают.


Фото: кадр из фильма «Чикатило»  

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Опубликован официальный трейлер сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна. Кинокартина выйдет в Сети 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса Okko, пишет...
 
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