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Появился трейлер сериала «Чикатило» про самого известного советского маньяка
Источник материала: ОНТ
Опубликован официальный трейлер сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна. Кинокартина выйдет в Сети 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса Okko, пишет
История двойной жизни самого известного советского маньяка Андрея Чикатило и расследование его преступлений будут показаны в 8 сериях.
В качестве режиссера проекта выступает Сарик Андреасян, авторы сценария – Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Роли исполняли Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Олег Каменщиков и другие.
Кто играл главную роль, представители видосервиса пока умышленно не сообщают.
Фото: кадр из фильма «Чикатило»
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Опубликован официальный трейлер сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна. Кинокартина выйдет в Сети 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса Okko, пишет...
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