В США появился на свет щенок с 6 лапами и 2 хвостами

Источник материала: ОНТ

Необычный щенок появился на свет в США 16 февраля. Об этом сообщили в ветеринарной клинике Neel Veterinary Hospital в Оклахоме.

На фотографиях, опубликованных в Facebook, у животного шесть лап и два хвоста. При этом остальные его восемь братьев и сестер оказались совершенно нормальными.

Для хозяев питомца это было немалым удивлением. Они решили показать новорожденного ветврачу. Шкипер (как хозяева назвали необычного щенка) – помесь бордер-колли и австралийской овчарки.

В ходе исследований выяснилось, что у Шкипера две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап. Судя по всему, органы новорожденного в отличной форме, а сам он чувствует себя хорошо.

Ветврачи и дальше будут продолжать наблюдать за необычным пациентом, сейчас питомец находится дома.

Фото: Facebook

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