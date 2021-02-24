|
В США появился на свет щенок с 6 лапами и 2 хвостами
Источник материала: ОНТ
Необычный щенок появился на свет в США 16 февраля. Об этом
На фотографиях, опубликованных в Facebook, у животного шесть лап и два хвоста. При этом остальные его восемь братьев и сестер оказались совершенно нормальными.
Для хозяев питомца это было немалым удивлением. Они решили показать новорожденного ветврачу. Шкипер (как хозяева назвали необычного щенка) – помесь бордер-колли и австралийской овчарки.
В ходе исследований выяснилось, что у Шкипера две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап. Судя по всему, органы новорожденного в отличной форме, а сам он чувствует себя хорошо.
Ветврачи и дальше будут продолжать наблюдать за необычным пациентом, сейчас питомец находится дома.
Фото: Facebook
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный щенок появился на свет в США 16 февраля. Об этом сообщили в ветеринарной клинике Neel Veterinary Hospital в Оклахоме. На фотографиях, опубликованных в Facebook, у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)