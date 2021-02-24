Профессия – военный врач. Как в Беларуси обучают специалистов для оказания медпомощи в особых условиях

Источник материала: ОНТ

Военно-медицинский факультет Белорусского государственного медуниверситета планируют преобразовать в отдельный институт. На его базе создадут центр тактической медицины – там будут готовить специалистов со знанием порядка оказания медпомощи в особых условиях. Вообще, военно-медицинский факультет – единственный в Беларуси, где готовят военных врачей. Как становятся профессионалами в этой области?





Людей с медицинским образованием и погонами на плечах готовят вот уже четверть века. Военно-медицинский факультет Белгосмедуниверситета – старейший среди всех военных факультетов нашей страны. Уже с первого курса у будущих медиков начинается практика в больницах и госпиталях. Но прежде чем взять в руки скальпель, курсанты оттачивают навыки в студенческих лабораториях.

В отличие от студентов лечебного факультета, курсанты изучают специальные военные и военно-медицинские дисциплины: хирургию в условиях боевых действий, оказание медицинской помощи пациентам с боевой хирургической травмой и огнестрельным ранением. Список можно продолжать бесконечно. Во время обучения будущие врачи проходят все ступени медицинской лестницы – от санитара до начальника медицинской службы воинской части.

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь – праздник с богатой историей. С особым вниманием к нему относятся и в стенах медуниверситета. В центре внимания – военно-медицинский факультет. Ежегодно офицеров и курсантов награждают почетными грамотами.

За время существования факультета подготовили более 650 офицеров медицинской службы. Шесть лет обучения, после которых курсанты получают не только диплом, но и звание старшего лейтенанта медицинской службы. 13 марта на военно-медицинском факультете пройдет День открытых дверей. Здесь ждут тех, кто готов защищать Родину и оказывать помощь.

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