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Количество травм возросло в стране из-за гололеда
Источник материала: ОНТ
Утро среды началось с всплеска гололёдных травм и мелких дорожных происшествий. В травмпунктах – аврал.
Большинство случаев по сценарию советской комедии – «упал, очнулся, гипс». Только вот пострадавшим не до смеха. Столичный клинический центр травматологии и ортопедии сегодня оказывает экстренную помощь активнее обычного. В дни интенсивного гололеда – до 280 пострадавших в день. Только утром здесь успели принять полсотни пациентов.
Пешехода при гололеде подстерегают две опасности – получить травму при падении и попасть под машину. В такие дни около 40 процентов ДТП вызвано гололедом. «Дорога – каток», говорят водители. И не везде удаётся оперативно убирать проезжую часть.
На этой неделе перепады температуры – привычное явление. К вечеру вновь ожидается понижение температуры, а значит, скользкая ситуация вновь повторится завтра утром.
ФОТО: БЕЛТА
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Утро среды началось с всплеска гололёдных травм и мелких дорожных происшествий. В травмпунктах – аврал. Большинство случаев по сценарию советской комедии –...
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