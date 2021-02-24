Количество травм возросло в стране из-за гололеда

Источник материала: ОНТ

Утро среды началось с всплеска гололёдных травм и мелких дорожных происшествий. В травмпунктах – аврал.

Большинство случаев по сценарию советской комедии – «упал, очнулся, гипс». Только вот пострадавшим не до смеха. Столичный клинический центр травматологии и ортопедии сегодня оказывает экстренную помощь активнее обычного. В дни интенсивного гололеда – до 280 пострадавших в день. Только утром здесь успели принять полсотни пациентов.

Пешехода при гололеде подстерегают две опасности – получить травму при падении и попасть под машину. В такие дни около 40 процентов ДТП вызвано гололедом. «Дорога – каток», говорят водители. И не везде удаётся оперативно убирать проезжую часть.

На этой неделе перепады температуры – привычное явление. К вечеру вновь ожидается понижение температуры, а значит, скользкая ситуация вновь повторится завтра утром.

ФОТО: БЕЛТА

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