Народный депутат Украины Виктор Медведчук: при Порошенко страна стала бедной, а при Зеленском – превратилась в нищую

Источник материала: ОНТ

Знаковая дата для всего региона – семилетие киевского Майдана. Это событие стало истоком для многих последующих. Как украинцы оценивают Майдан сегодня, как относятся к нескончаемым реформам, современной политической повестке и своим соседям-белорусам. На связи со студией программы «ОбъективНо» – народный депутат Украины, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.









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