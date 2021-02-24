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Народный депутат Украины Виктор Медведчук: при Порошенко страна стала бедной, а при Зеленском – превратилась в нищую
Источник материала: ОНТ
Знаковая дата для всего региона – семилетие киевского Майдана. Это событие стало истоком для многих последующих. Как украинцы оценивают Майдан сегодня, как относятся к нескончаемым реформам, современной политической повестке и своим соседям-белорусам. На связи со студией программы «ОбъективНо» – народный депутат Украины, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
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Народный депутат Украины Виктор Медведчук: при Порошенко страна стала бедной, а при Зеленском – превратилась в нищую
Знаковая дата для всего региона – семилетие киевского Майдана. Это событие стало истоком для многих последующих. Как украинцы оценивают Майдан сегодня, как...
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