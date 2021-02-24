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Пирожное «Картошка»: рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Пирожное «Картошка» – десерт, любимый с детства. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
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Как готовить?
1. Печенье перемолоть в блендере в крошку. Пересыпать в глубокую ёмкость.
2. Сварить шоколадную глазурь. Для этого в сотейник положить сливочное масло, сметану, какао-порошок, сахар.
3. Нагревать, постоянно помешивая. Следить за тем, чтобы все ингредиенты растаяли. Не кипятить.
4. Смешать печенье и глазурь.
5. Из полученной смеси сформировать шарики диаметром 3 см. Обвалять их в дробленных грецких орехах или кокосовой стружке.
6. Выложить на блюдо и оставить в холодильнике минимум на два часа.
Приятного аппетита!
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Пирожное «Картошка» – десерт, любимый с детства. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобятся: печенье песочное – 400–450 г; какао-порошок...
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