Пирожное «Картошка»: рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Пирожное «Картошка» – десерт, любимый с детства. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобятся:

печенье песочное – 400–450 г; какао-порошок – 3-4 ст. л.; масло сливочное – 90 г; сметана – 3-4 ст. л.; сахар – 3 ст. л.; грецкие орехи – 30–40 г; кокосовая стружка – 30 г.

Как готовить?

1. Печенье перемолоть в блендере в крошку. Пересыпать в глубокую ёмкость.





2. Сварить шоколадную глазурь. Для этого в сотейник положить сливочное масло, сметану, какао-порошок, сахар.





3. Нагревать, постоянно помешивая. Следить за тем, чтобы все ингредиенты растаяли. Не кипятить.





4. Смешать печенье и глазурь.





5. Из полученной смеси сформировать шарики диаметром 3 см. Обвалять их в дробленных грецких орехах или кокосовой стружке.





6. Выложить на блюдо и оставить в холодильнике минимум на два часа.





Приятного аппетита!





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