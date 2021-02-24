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Пирожное «Картошка»: рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

24.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пирожное «Картошка»: рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Пирожное «Картошка» – десерт, любимый с детства. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобятся:

  1. печенье песочное – 400–450 г;
  2. какао-порошок – 3-4 ст. л.;
  3. масло сливочное – 90 г;
  4. сметана – 3-4 ст. л.;
  5. сахар – 3 ст. л.;
  6. грецкие орехи – 30–40 г;
  7. кокосовая стружка – 30 г.

Как готовить?

1. Печенье перемолоть в блендере в крошку. Пересыпать в глубокую ёмкость.


2. Сварить шоколадную глазурь. Для этого в сотейник положить сливочное масло, сметану, какао-порошок, сахар.


3. Нагревать, постоянно помешивая. Следить за тем, чтобы все ингредиенты растаяли. Не кипятить.


4. Смешать печенье и глазурь.


 5. Из полученной смеси сформировать шарики диаметром 3 см. Обвалять их в дробленных грецких орехах или кокосовой стружке.


 6. Выложить на блюдо и оставить в холодильнике минимум на два часа.


Приятного аппетита!


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Пирожное «Картошка» – десерт, любимый с детства. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобятся: печенье песочное – 400–450 г; какао-порошок...
 
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