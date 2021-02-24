Чтобы скрыться, минчанин сбил сотрудника ГАИ: СК завершил расследование

Источник материала: ОНТ

Завершено расследование инцидента, в ходе которого ночью 24 сентября прошлого года в Минске был совершен наезд на работника ГАИ, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Наезд совершил 36-летний мужчина, управляющий автомобилем Volkswagen Passat.

Незадолго до этого инцидента обвиняемый ехал по проспекту Дзержинского по встречной полосе движения. Не послушав требования работников ГАИ, мужчина решил скрыться. Когда инспектор вышел из рабочего автомобиля и пошел к нарушителю, тот начал движение задним ходом с открытой дверью, сбил сотрудника милиции и повредил служебный транспорт.

Минчанину было предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Фото: СК

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