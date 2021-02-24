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На заседании МОК решений по Беларуси принято не было
Источник материала: Tut.by
Британское издание Inside the Games
На пресс-конференции после заседания глава МОК Томас Бах не коснулся белорусского вопроса во время основной сессии. Тем не менее после нее одним из журналистов был задан вопрос о том, как может измениться ситуация вокруг НОК Беларуси после выборов в ней (они должны пройти уже 26 февраля).
— Мы внимательно следим за ситуацией, и я не буду сейчас спекулировать по поводу итогов выборов в НОК. Будем ждать результата, и тогда будет самое время обсудить этот вопрос, — ответил Бах.
Напомним, в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.
Санкции
Inside the Games сообщало, что если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации, могут быть приняты дальнейшие меры, в том числе отстранение Национального олимпийского комитета и принуждение его спортсменов к соревнованиям под нейтральным олимпийским флагом.
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В МОК ждут результатов выборов в НОК.
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