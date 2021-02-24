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На заседании МОК решений по Беларуси принято не было

25.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британское издание Inside the Games утверждало, что на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 24 февраля будет обсуждаться вопрос по поводу санкций в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) из-за репрессий белорусских спортсменов. Однако, судя по всему, его не было.


Томас Бах. Фото: МОК

На пресс-конференции после заседания глава МОК Томас Бах не коснулся белорусского вопроса во время основной сессии. Тем не менее после нее одним из журналистов был задан вопрос о том, как может измениться ситуация вокруг НОК Беларуси после выборов в ней (они должны пройти уже 26 февраля).

— Мы внимательно следим за ситуацией, и я не буду сейчас спекулировать по поводу итогов выборов в НОК. Будем ждать результата, и тогда будет самое время обсудить этот вопрос, — ответил Бах.

Напомним, в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.

Санкции включают запрет Александру Лукашенко, главе НОК, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.

Inside the Games сообщало, что если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации, могут быть приняты дальнейшие меры, в том числе отстранение Национального олимпийского комитета и принуждение его спортсменов к соревнованиям под нейтральным олимпийским флагом.

 
 
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В МОК ждут результатов выборов в НОК.
 
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