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Как белорусы отметили 200 дней протестов
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы отметили 200 дней протестов
От Гродно до Борисова.
24 февраля — 200-й день протестов в Беларуси, вызванных итогами президентских выборов, прошедших 9 августа 2020-го.
О том, как белорусы отметили эту дату, можно увидеть на фото и видео.
Предлагаем небольшой обзор.
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От Гродно до Борисова.
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