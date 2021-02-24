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Рекорд Гиннеса: чех проплыл 81 метр подо льдом

25.02.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рекорд Гиннеса: чех проплыл 81 метр подо льдом

  • 24.02.2021, 23:05
  • 2,298
Рекорд Гиннеса: чех проплыл 81 метр подо льдом
Фото: кадр из видео

Видеофакт.

В Чехии пловец Дэвид Венцл установил новый мировой рекорд - он проплыл подо льдом почти 81 метр. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает korrespondent.net.

Заплыв состоялся на замерзшем озере, в котором сделали несколько прорубей. Венцл преодолел рекордную дистанцию за полторы минуты.

Предыдущий рекорд в 76 метров установил датчанин Стиг Северинсен, достижение продержалось восемь лет.

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