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Рекорд Гиннеса: чех проплыл 81 метр подо льдом
Источник материала: Хартия'97
Рекорд Гиннеса: чех проплыл 81 метр подо льдом
Видеофакт.
В Чехии пловец Дэвид Венцл установил новый мировой рекорд - он проплыл подо льдом почти 81 метр. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает
Заплыв состоялся на замерзшем озере, в котором сделали несколько прорубей. Венцл преодолел рекордную дистанцию за полторы минуты.
Предыдущий рекорд в 76 метров установил датчанин Стиг Северинсен, достижение продержалось восемь лет.
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