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О добре и зле

25.02.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

О добре и зле

  • Леонид Невзлин
  • 24.02.2021, 22:51
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О добре и зле
Леонид Невзлин

Добро не должно становиться инструментом, которое зло может использовать в своих целях.

В «Белых одеждах» Владимира Дудинцева есть момент, где говорится о дилемме, которую можно свести к выбору – борьба со злом или регламенты и правила: «Добро в оправдании не нуждается. Его не обвиняют, а бьют, над ним издеваются, к чему оно само, правда, иногда дает повод. Вот добро гонится за злом, совершившим преступление. На пути газон с надписью: «ходить по траве воспрещено». Зло, не задумываясь, бросается через газон. А добро, даже не читая, пускается в обход: нельзя мять траву. И упускает преступника».

Очень похоже на то, что произошло с Amnesty International, отменившей статус узника совести для Алексея Навального. Зло эволюционировало и научилось использовать правила и регламенты, зная, что добро не решится сделать шаг в сторону и нарушить их. Очевидно, что против Алексея Навального ведется пропагандистская кампания. Все было сделано так, что похоже на пропагандисткую спецоперацию. И организация, чья главная задача – защита прав человека позволила, причем сознательно, себя использовать в качестве инструмента в этой спецоперации. В результате – нанесен ущерб конкретному человеку, чьи права были нарушены путинским диктаторским режимом. Нанесен ущерб репутации самой организации. Ведь очевидно, что отзыв статуса «узника совести» нанес гораздо больше вреда, чем если бы даже изначально не было данного статуса. Хотя Навальный, который находится под арестом именно из-за своей политической позиции и своих убеждений –практически эталонный пример узника совести.

Представители Amnesty International говорят о внутреннем правиле изучения профиля человека. Причем Алексея Навального организация уже несколько раз признавала «узником совести» раньше. То есть, было несколько возможностей проверить и перепроверить его профиль. В любом случае, в отношении человека, находящегося в заключении из-за своих убеждений, да и любого человека в такой ситуации должно действовать только одно и внутреннее и внешнее правило, идущее из медицины – главное, не навредить. Добро не должно становиться инструментом, которое зло может использовать в своих целях.

Леонид Невзлин, Facebook

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Добро не должно становиться инструментом, которое зло может использовать в своих целях.
 
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