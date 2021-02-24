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Дипломаты ЕС одобрили список санкций против России из-за Навального

25.02.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дипломаты ЕС одобрили список санкций против России из-за Навального

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  • 24.02.2021, 22:21
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Дипломаты ЕС одобрили список санкций против России из-за Навального

В список санкций попали четверо руководителей российских силовых органов.

Дипломаты Европейского союза сегодня одобрили список санкций против России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального. В дальнейшем этот список должны рассмотреть послы стран ЕС.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

В список санкций попали четверо руководителей российских силовых органов:

глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин;

генеральный прокурор Игорь Краснов;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Если послы ЕС поддержат этот список, то ограничения вступят в силу уже 5 марта 2021 года.

"Как и ожидалось, дипломаты ЕС одобрили санкции против Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова за заключение Навального. Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а санкции должны вступить в силу 5 марта", - написал журналист.

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В список санкций попали четверо руководителей российских силовых органов.
 
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