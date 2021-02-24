Источник материала: Хартия'97

В Минске посреди дороги появился огромный столб воды 24.02.2021, 22:16

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фото: realt.onliner.by

Видеофакт.

Огромный столб воды наблюдали вечером 24 февраля жители ул. Слонимской. Незапланированный фонтан горячей воды появился посреди асфальта у дома № 27а, недалеко от детского сада № 249, который на данный момент закрыт на ремонт, передает nn.by .

Как пояснили в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго», произошло это из-за повреждения квартальной теплосети. Специалисты оперативно произвели отключение. В результате данного инцидента никто из потребителей не пострадал.

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