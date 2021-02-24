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В Минске посреди дороги появился огромный столб воды

25.02.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске посреди дороги появился огромный столб воды

  • 24.02.2021, 22:16
  • 2,602
В Минске посреди дороги появился огромный столб воды
фото: realt.onliner.by

Видеофакт.

Огромный столб воды наблюдали вечером 24 февраля жители ул. Слонимской. Незапланированный фонтан горячей воды появился посреди асфальта у дома № 27а, недалеко от детского сада № 249, который на данный момент закрыт на ремонт, передает nn.by.

Как пояснили в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго», произошло это из-за повреждения квартальной теплосети. Специалисты оперативно произвели отключение. В результате данного инцидента никто из потребителей не пострадал.

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Теги: Минск
 
 
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