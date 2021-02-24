Источник материала: Хартия'97

Хиллари Клинтон напишет политический триллер о работе госсекретаря США 2 24.02.2021, 22:04

Роман будет опубликован 12 октября этого года.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выпустит свою первую художественную книгу в соавторстве с «давней подругой», канадской писательницей Луизой Пенни. Об этом сообщается на сайте издательства Simon&Schuster.

Главным героем политического триллера State of Terror («Состояние ужаса» или «Государство террора») станет только что назначенный госсекретарь, который присоединился к администрации бывшего соперника на выборах. Персонаж должен раскрыть «смертельный заговор» и восстановить мировой порядок, нарушенный серией террористических атак.

«В этом триллере о международных интригах рассказывается о закулисье мировой политики, подробности о котором доступны только инсайдерам», — отмечается в описании. Выход романа должен состояться 12 октября этого года.

Соавтор Клинтон Луиза Пенни прославилась благодаря серии детективных книг о старшем инспекторе Армане Гамаше и полиции Квебека. Ее книги переведены на 31 язык.

Хиллари Клинтон возглавляла Госдепартамент США с 2009 по 2013 год, а в 2016 году она проиграла Дональду Трампу в президентской гонке. Клинтон уже выпустила семь книг, среди которых есть и воспоминания о предвыборной кампании 2016 года.

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