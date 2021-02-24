Как упаковать свой продукт, чтобы его купили. Экспертное мнение

Специалисты брендинговых агентств тратят долгие месяцы для того чтобы ваш продукт был замечен на полке магазина. За короткие секунды зрительного контакта необходимо рассказать потребителю, почему он должен купить именно ваш товар, в чем его преимущества перед другими.

Расскажем о правилах, которые следует помнить и знать, как и маркетологу, бренд-менеджеру, так и дизайнеру, да и в целом всем, кто участвует в разработке и запуске нового продукта. Кратко, но емко, время – деньги и мы это ценим.

Фокус. Главное должно быть в центре

Самая важная информация должна бросаться в глаза. Главный фокус — центр. Уставший после работы мозг потребителя не хочет долго разбираться в информационном шуме. Рациональные преимущества должны быть видны сразу.

Цвет. Должно быть вкусно

Товары одной группы находятся и продаются практически всегда рядом. Исключения составляют полетная выкладка или специальный промостенд, который по карману не каждому производителю. Поэтому очень важно, чтобы ваша упаковка выделялась на полке. В первую очередь, в этом может помочь цветовой маркер.

Анализ ваших прямых конкурентов сможет ответить вам на многие вопросы: цветовая гамма, стилистическое оформление, форма. При этом следует учитывать, что для каждого товара существуют стоп-цвета. Например, молочную продукцию практически никогда не упаковывают в черный цвет. Так же молоко не будет в желтой упаковке, т.к. прокисшее молоко приобретает желтый цвет.

В колбасных изделиях избегают преобладания цветов синей группы из-за того, что испорченное мясо приобретает зелено-синий оттенок. Стоит отметить, что ничего постоянного нет, и производители пересматривают цветовую стратегию и осознанно начинают использовать запрещенные цвета.

Пример – дизайн средств для менструальной гигиены, которые долгие годы оставались очень консервативной группой товаров, в настоящее время наоборот стал более смелым в коммуникации с потребителем, и производители начали активно использовать красный цвет, который ранее.

Форма. Должно быть удобно

Подумайте над формой и покорите потребителя удобством использования упаковки. Многие производители недооценивают это и пренебрегают данным фактором.

Плавленый сыр в упаковке вместе с ножом, который первоначально еще является и крышкой.

В качестве примера стоит отметить форму бутылки Фанта 0,5. Благодаря ассиметричной геометрии «выжатой бутылки», она идеально ложится в руку.

Упаковка пиццы, в которой предусмотрено как можно есть пиццу и не испачкать руки.

Упаковка орехов, в которой присутствует отдельный кармашек для отходов.

Умная упаковка чипсов. Производитель позаботился о том, что после вскрытия упаковка из цилиндра превращается в удобную миску.

Креатив. Должно быть понятно

Креативный дизайн поможет подчеркнуть преимущества вашего товара. Необычная форма, вырубка, шрифты и графика, материал — все это может выделить ваш товар на полке. Но надо быть осторожным. Используйте простые, прямые ассоциации и читабельные шрифты.

Пример неоднозначного, спорного креатива.

Необычная упаковка алкоголя, где каждая бутылка в «кожуре».

Виски, разлитый в тару, которая похожа на банку с моторным маслом.

Интеллектуальная, или умная упаковка — хороший способ дополнительно обратить на себя внимание. Интересный пример — упаковка с индикатором свежести. Этикетка меняет цвет в зависимости от выделяемого мясными продуктами аммиака.

Стоит отметить, что в погоне за креативностью не стоит забывать об удобстве.

И в погоне за минимализмом можно запутать потребителя. Очень сложно определить, что это упаковка йогурта.

Один из способов повысить доверие — показать сам товар. И это можно сделать креативно.

Конкуренты. Должны быть незаметными

Например, все упаковки йогуртов и в целом молочной продукции выполнены примерно в одной бело-синей гамме. Реки молока, россыпь ярких сочных фруктов.

За счет этого на полке все сливается в один большой абстрактный однотонный визуальный шум. Используйте это, чтобы выделиться в цветовом пространстве.

Экономика. Должна быть экономной

Дизайн, форма, материал - за счет всего этого можно выделиться на полке. Но не стоит забывать об экономической составляющей. Например, для масс-продукта упаковка не должна стоить дороже 8-12% от стоимости товара.

Креативная, умная или эко-упаковка, благодаря которой ваш товар выделяется на полке или удобен в использовании, может оказаться дорогой в изготовлении или требовать дополнительных затрат при транспортировке. Рассчитывайте заранее какой вид печати доступен вашему бюджету: количество цветов, использование специальных красок — Pantone, тиснение фольгой, эмбосинг и другие послепечатные доработки.

Вывод. Должно быть профессионально

Дизайн должен быть функциональным, креатив - понятным, форма – удобной и, в целом, должна быть гармония. Ничем не отличаетесь от конкурентов в рациональном плане - продавайте эмоцию.

Все производители одеты в одну гамму — станьте ярким и заметным пятном на полке. Упаковали товар - не забывайте о фокус-группе, а перед стартом - не пренебрегайте анализом. И конечно, самое главное, доверяйте профессионалам.

Перламутер Константин, креативный директор IDEW MEDIA

Фото: IDEW MEDIA, idewmedia.by

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