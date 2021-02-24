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Адвоката Николая Статкевича лишили лицензии

25.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвоката оппозиционера Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова Владимира Сазанчука лишили лицензии, сообщила жена Статкевича Марина Адамович.

Адвоката Николая Статкевича лишили лицензии
"Только что дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов отменила лицензию адвоката Сазанчука Владимира Степановича, который защищал Николая Статкевича и Дмитрия Козлова (Серый кот)", - написала Марина Адамович в своем facebook-аккаунте.

Напомним, что ранее адвокатских лицензий лишились уже многие адвокаты, защищавшие политзаключенных. В связи с этим Мария Колесникова даже обратилась к мировой адвокатской общественности с призывом повлиять на ситуацию.

Как сообщалось, Статкевича задержали 31 мая 2020 года по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить избирательный пикет Светланы Тихановской. В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок"). Уголовное дело по этой же статье завели на супруга Тихановской – Сергея Тихановского и его соратников, а также на других белорусских блогеров - Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Владимира Цыгановича (MozgON), Игоря Лосика, Дмитрия Козлова. Позже Статкевичу также было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки").

Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами "Европейской Беларуси" Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко.
 
Теги: Минск
 
 
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Адвоката оппозиционера Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова Владимира Сазанчука лишили лицензии, сообщила жена Статкевича Марина Адамович.
 
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