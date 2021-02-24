Экс-журналистке Белтелерадиокомпании Луцкиной продлили срок содержания под стражей













"Адвокат Ксении сообщил, что ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест отклонено, и Ксении продлили срок содержания в тюрьме ещё на 2 месяца", - говорится в сообщении в telegram-канале Координационного совета.





Как сообщалось, 22 декабря в офисе белорусского Пресс-клуба и дома у его сотрудников прошли обыски или осмотры. После этого задержали основателя белорусского Пресс-клуба Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, руководителя Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого. Кроме того, по этому делу задержана член Координационного совета и бывшая журналистка Белтелерадиокомпании Ксения Луцкина. Ей было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (пособничество в уклонении от уплаты налогов).





Ранее в пресс-службе Комитета государственного контроля сообщили, что департамент финансовых расследований КГК проводил проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.