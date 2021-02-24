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В Чехии спортсмен установил мировой рекорд, проплыв подо льдом 81 метр

25.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чешский аквалангист Дэвид Венцль установил мировой рекорд, проплыв подо льдом около 81 метра.



Фото: idnes.cz | Дэвид Венцль

 
Предыдущий рекорд, установленный в 2017 году, – около 76 метров
 
Reuters сообщает, что температура воды на момент погружения спортсмена составила 3 градуса, аквалангист был без гидрокостюма и сумел преодолеть эту дистанцию за полторы минуты, пишет focus.ua.

Комментируя заплыв, Венцль сообщил, что чувствовал себя превосходно.
 
"Всё прошло быстрее, чем я ожидал. Всё было отлично. Я был полон уверенности в том, что проплыву 80 метров. Важность этого момента немного давила на меня и стала единственной сложностью, которая оказалась у меня на пути", – рассказал он. 

До этого рекордное значение в данном виде спорта составляло около 76 метров. Его установил Стиг Авалл Северинсен из Дании в 2017 году.

Ранее сообщалось, что знаменитый нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Кротоне" (3:0) сделал дубль, установив новое личное достижение. Португалец забивал всем 18 командам, которые сейчас выступают в Серии А.
 
А в Ивано-Франковске прошло награждение украинской альпинистки Кристины Мохнацкой, которая установила рекорд Украины, покорив самый высокий вулкан за минимальное время.

Фокус писал о том, что на легкоатлетическом турнире во французском Льевене установлен новый мировой рекорд в закрытых помещениях в беге на 1500 метров среди женщин. 24-летняя бегунья из Эфиопии Гудаф Цегай пробежала дистанцию за 3 минуты и 53.09 секунды.
 
 
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Чешский аквалангист Дэвид Венцль установил мировой рекорд, проплыв подо льдом около 81 метра.
 
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