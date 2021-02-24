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EuroMillions разыграют рекордный джекпот 210 млн евро в эту пятницу
Источник материала: Навiны
Джекпот суперрозыгрыша EuroMillions достиг 210 миллионов евро — это крупнейший приз за всю историю лотереи, и он может быть выигран в эту пятницу!
Шансы, что джекпот суперрозыгрыша EuroMillions будет сорван уже в пятницу 26 февраля 2021 г., очень высоки. К счастью, вы можете
EuroMillions, крупнейшая лотерея в Европе, запустила первую в 2021 году серию суперрозыгрышей 5 февраля 2021 г. с увеличенным джекпотом в €130 миллионов. По прошествии нескольких супертиражей без победителей джекпота приз достиг исторического рекорда!
Нынешний джекпот
Билеты
Вот как вы можете принять участие в супертираже из Беларуси
Участие в суперрозыгрыше ЕвроМиллионов доступно жителям Беларуси онлайн!
Чтобы принять участие в ближайшем тираже в рамках суперрозыгрыша ЕвроМиллионов, просто
Выберите 5 номеров из диапазона 1-50, а также 2 дополнительных номера “Lucky Stars”, из диапазона 1-12.
Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты
Играйте в суперрозыгрыш EuroMillions с шансом выиграть дополнительный приз в €1 миллион!
Все участники тиража EuroMillions на сайте theLotter автоматически получают дополнительный шанс стать миллионером в испанском раффле El Millón.
На каждом приобретенном вами билете лотереи EuroMillions печатается 9-значный код — если код на вашем билете совпадет с тем, что выпал в ходе раффла, приз в €1 миллион ваш.
Повезет ли кому-то из Беларуси сорвать исторический джекпот в €210 миллионов? Повезет ли вам? Одно точно: нельзя выиграть джекпот, не купив билет.
Чтобы узнать больше информации об участии в супер-розыгрыше сегодня, пожалуйста, перейдите на сайт
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Джекпот суперрозыгрыша EuroMillions достиг 210 миллионов евро — это крупнейший приз за всю историю лотереи, и он может быть выигран в эту пятницу!
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