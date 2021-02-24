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EuroMillions разыграют рекордный джекпот 210 млн евро в эту пятницу

25.02.2021 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Джекпот суперрозыгрыша EuroMillions достиг 210 миллионов евро — это крупнейший приз за всю историю лотереи,  и он может быть выигран в эту пятницу!

EuroMillions разыграют рекордный джекпот 210 млн евро в эту пятницу

Шансы, что джекпот суперрозыгрыша EuroMillions будет сорван уже в пятницу 26 февраля 2021 г., очень высоки. К счастью, вы можете побороться за €210-миллионный приз, будучи в Беларуси! И еще, принимая участие в тираже EuroMillions, вы также получите шанс выиграть €1 миллион в захватывающем испанском розыгрыше!

EuroMillions, крупнейшая лотерея в Европе, запустила первую в 2021 году серию суперрозыгрышей 5 февраля 2021 г. с увеличенным джекпотом в €130 миллионов. По прошествии нескольких супертиражей без победителей джекпота приз достиг исторического рекорда!

Нынешний джекпот EuroMillions уже вошел в историю как крупнейший джекпот Европы. Так, по результатам суперрозыгрыша 11 декабря 2020 г. приз в €200 миллионов достался одному удачливому участнику из Франции. После того тиража лотерея подняла максимальный джекпот до €210 миллионов.

Билеты лотереи EuroMillions можно приобрести в девяти различных странах Европы, но это не значит, что, находясь в Беларуси, вы не можете принять участие в захватывающих тиражах, которые предлагает транснациональная лотерея Европы. Вы можете приобрести билеты на суперрозыгрыш EuroMillions онлайн на сайте theLotter.com, крупнейшем в мире лотерейном сервисе.

 

Вот как вы можете принять участие в супертираже из Беларуси

Участие в суперрозыгрыше ЕвроМиллионов доступно жителям Беларуси онлайн!

Чтобы принять участие в ближайшем тираже в рамках суперрозыгрыша ЕвроМиллионов, просто откройте счет на сайте theLotter.com. Купить лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter так же просто, как если бы вы покупали его лично в одном из киосков Европы.

Выберите 5 номеров из диапазона 1-50, а также 2 дополнительных номера “Lucky Stars”, из диапазона 1-12.

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

 

Играйте в суперрозыгрыш EuroMillions с шансом выиграть дополнительный приз в €1 миллион!

Все участники тиража EuroMillions на сайте theLotter автоматически получают дополнительный шанс стать миллионером в испанском раффле El Millón.

На каждом приобретенном вами билете лотереи EuroMillions печатается 9-значный код — если код на вашем билете совпадет с тем, что выпал в ходе раффла, приз в €1 миллион ваш.

Повезет ли кому-то из Беларуси сорвать исторический джекпот в €210 миллионов? Повезет ли вам? Одно точно: нельзя выиграть джекпот, не купив билет.

Чтобы узнать больше информации об участии в супер-розыгрыше сегодня, пожалуйста, перейдите на сайт  theLotter.com.

 

 

EuroMillions разыграют рекордный джекпот 210 млн евро в эту пятницу

 
 
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Джекпот суперрозыгрыша EuroMillions достиг 210 миллионов евро — это крупнейший приз за всю историю лотереи,  и он может быть выигран в эту пятницу!
 
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