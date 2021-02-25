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«Манчестер Сити» и «Реал» одержали гостевые победы в Лиге чемпионов

25.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» сделали серьезные заявки на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, одержав сухие выездные победы в первых матчах 1/8 финала.

«Манчестер Сити» без видимых проблем разобрался в Менхенгладбахе с местной «Боруссией», забив по одному голу в каждом из таймов. В первом отличился Бернарду Силва, а во втором — Габриэл Жезус. Итоговый счет — 0:2.


Reuters

«Реал» уже на 17-й минуте оказался в большинстве в игре против «Аталанты», но воспользовался этим только в самой концовке матча, когда отличился защитник Ферлан Менди — 0:1.

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Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» сделали серьезные заявки на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, одержав сухие выездные победы в первых матчах 1/8 финала.
 
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